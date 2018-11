In Italia non gli davamo troppo retta, ma c’era una scena pop post punk divertente anche in Francia. Delle star del genere erano Les Rita Mitsouko, che negli anni ottanta infilarono un paio di grandi hit e continuarono con una bella carriera per un’altra ventina d’anni (in un loro album spuntava anche Iggy Pop). La #canzonedelgiorno parla di vicende sentimentali e mi sa che è la canzone più allegramente cinica che ci sia sull’argomento. Tenetela a mente, che prima o poi torna utile. En général.