Ho scoperto la #canzonedelgiorno nel 1988 grazie alla cassetta che mi era stata copiata da un amico. Era a sua volta la copia della copia di un mischietto fatto da chissà chi, suonava malino ma era piena di cose per me nuove e belle. Gli anni ottanta erano così, e già allora l’industria seminava il panico per il file sharing (Home taping is killing music! And it’s illegal! Urca!). Il guaio è che sulla mia cassettina non c’era la tracklist, così per scoprire di chi era sto pezzo c’ho impiegato dieci anni: la vita prima di Shazam era molto più complicata.

È la b-side di un singolo dei giovani Primal Scream e apriva C86, compilation del NME che ha dato il nome a un sound che sentito più di trent’anni dopo fa ancora benissimo il suo dovere. Dura un minuto e 22: viva la velocità.