Non capisco

Sto vedendo Il metodo Kominsky, serie tv di Netflix che ruota attorno a una grande performance di Michael Douglas. È piena di star over 70 come il protagonista. Molte interpretano se stesse (Patti LaBelle, Elliott Gould), altre sono riconoscibilissime (Danny DeVito) e di una ho scoperto l’identità solo nei titoli di coda. È Ann-Margret, svedese trapiantata negli Stati Uniti, classe 1941, che ha avuto una lunga carriera di attrice, ma cominciò come pop star nel 1961. La #canzonedelgiorno è il suo primo singolo, una di quelle canzoni che capita ancora di sentire senza sapere di chi è.