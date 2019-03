Ogni domenica Pitchfork, prezioso giornale musicale online, pubblica la lunga recensione di un disco vecchio. Stavolta è toccato a Walking wounded, album degli Everything but the Girl del 1996, quando Tracey Thorn e Ben Watt erano improvvisamente diventati un punto di riferimento della musica dance più sofisticata dopo il successo a sorpresa del singolo Missing, l’anno prima. Pitchfork definisce il disco “intersezione di pop, trip-hop, amore e memoria” e usa l’aggettivo “stellare”. Come dargli torto? La #canzonedelgiorno era il suo secondo singolo e andò bene. Qui c’è il remix di Todd Terry, più adatto per la sveglia.