Ti ci porto io

La mattina, prima di pubblicare la canzone online, controllo su un file di non averla già messa. È così che mi sono accorto di non aver mai proposto niente degli Staple Singers, né del gruppo di Pops Staples e prole né di Mavis, che della famiglia è quella che è andata avanti con una carriera gloriosa (il suo album nuovo, We get by, è appena uscito). Mi sono svegliato con in testa la #canzonedelgiorno, che è del 1972 ed è stato il loro più grande successo. Ma qui parlare di classifiche non ha molto senso, né raccontare l’evoluzione del gruppo da gospel a soul a tutto il resto. Meglio immergersi con tutti gli strumenti a disposizione nella musica della famiglia Staples, una delle cose più belle e perfette che che siano mai state messe su disco.