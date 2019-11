Almeno cinque morti a Lampedusa, mentre la Ocean Viking attracca a Messina

Zehinab e Brachisa, una bambina ivoriana e una burkinabé, sono scese a terra nel primo gruppo di migranti che ha lasciato la nave Ocean Viking, attraccata intorno alle 14 del 24 novembre nel porto di Messina con 213 persone a bordo, dopo che il giorno precedente il ministero dell’interno italiano le aveva assegnato un porto di sbarco in Italia. Cappellino rosa e maglione rosso, Zehinab viaggia con sua madre e con la sorellina, Lamina. Invece Brachisa, otto anni, è da sola. La madre è rimasta a Tripoli con una bambina appena nata, ma ha preferito affidare la figlia più grande a un lontano parente per farla uscire dalla Libia e provare a darle un futuro migliore. Così Brachisa si è trovata a bordo di un gommone bianco, partito da Zawiya, circondata da sconosciuti, sperduta e spaventata.

Quando è stata soccorsa, il 19 novembre, 42 miglia a nord di Zawiya, aveva con sé solo uno zainetto, dei vestiti leggeri e un cappello di lana grigio. Sulla nave di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere, anche se per pochi giorni, la ragazzina del Burkina Faso è tornata a sorridere. Si è presa cura dei bambini più piccoli che dormivano insieme con lei nel settore riservato alle donne, ha fatto amicizia con Zehinab, sua coetanea, ha giocato con i pastelli colorati che le sono stati regalati sulla nave, si è appassionata allo spezzatino distribuito come pasto. Quando le è stato comunicato che sarebbe arrivata presto in Italia, il suo sorriso si è velato di nuovo di malinconia.

Mentre le donne raccoglievano le loro poche cose e si scambiavano i numeri di telefono per rimanere in contatto, Brachisa si è appartata in un angolo del settore femminile, si è messa a sfogliare nervosamente L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, pur non sapendo leggere. “Non sono triste”, mi ha detto in inglese. Poi insieme alle altre è corsa sul ponte nonostante la pioggia a osservare le due sponde dello stretto di Messina avvicinarsi alla nave. Allo sbarco ha salutato tutti senza troppi convenevoli, prima di scendere dalla passerella sulla terraferma. Sarà affidata a un centro per minori stranieri, come gli altri 66 minori stranieri non accompagnati presenti sulla nave che nell’ultima settimana ha soccorso 215 persone in tre diverse operazioni nelle acque internazionali al largo della Libia.