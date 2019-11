L’islamofollia dell’estrema destra francese

Verso le 15 del 28 ottobre 2019, a Bayonne, nel sudovest della Francia, un uomo ha attaccato la moschea della cittadina e ha sparato a due fedeli musulmani di 74 e 78 anni, ferendoli, per “vendicare l’incendio di Notre-Dame”. Claude Sinké, questo il nome dell’uomo, era stato nel 2015 il candidato dell’estrema desta del Front national (Fn) per il dipartimento delle Landes.

Su Facebook alcune foto lo ritraggono insieme alla presidente dell’Fn, Marine Le Pen, durante la campagna elettorale; in alcuni commenti esprime la sua grande ammirazione per Éric Zemmour, polemista di estrema destra che da mesi contribuisce a far circolare la teoria secondo cui l’incendio della cattedrale di Parigi sia stato pianificato da musulmani. Il 29 ottobre il senato francese ha approvato una proposta di legge che vieta alle donne velate di accompagnare i figli alle gite scolastiche.

L’attacco alla moschea s’inserisce in un mese di polemiche. L’11 ottobre un consigliere del Rassemblement national (nuovo nome del Front national) al consiglio regionale di Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul, aveva aggredito verbalmente una donna che accompagnava la classe di suo figlio in visita alla sede della regione. Le immagini del bambino in braccio a sua madre e in lacrime per l’umiliazione subita sono diventate virali. Zemmour, nuovo portavoce della teoria della sostituzione etnica ormai cara anche all’estrema destra italiana, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, ha dichiarato sul canale CNews: “Ci sono popoli europei che sono in pericolo di vita con il fenomeno della grande sostituzione. Viviamo uno scontro di civiltà. E le nostre élite non ci proteggono”.

Isteria del velo

In meno di una settimana, spiega il quotidiano francese Libération, “sui canali d’informazione televisivi ci sono stati 85 dibattiti sul velo, 286 invitati e nessuna donna con il velo islamico”. Il dibattito sul velo in Francia dura da circa trent’anni, ma le principali interessate non sono quasi mai interpellate. Di nuovo invece ci sono la frequenza e la natura degli attacchi dell’estrema destra.

Che si dice in questi 85 dibattiti alla settimana? Sul canale Lci, il giornalista Olivier Galzi ha affermato che “il velo non è un simbolo religioso che vogliamo vietare. (…) È un segno politico e vietarlo è come vietare un’uniforme delle Ss, nient’altro”. Yves Thréard, vicedirettore del quotidiano Le Figaro ha dichiarato in una trasmissione sullo stesso canale: “Odio la religione musulmana. Mi è successo di scendere da un autobus o da una nave perché c’era una donna velata”. Jean-Louis Masson, deputato della regione Moselle, ha commentato la proposta di legge al senato in questi termini: “Ci mancherebbe solo che queste streghe di Halloween (le donne velate) appaiano nelle gite scolastiche. Se non sono contente, che tornassero a casa loro”. In diretta su France 24, la scrittrice Caroline Valentin ha spiegato che portare il velo è come chiamare il proprio figlio Adolph nel 1946.

Il paragone tra l’islam e il nazismo – da parte dei maggiori esponenti dell’estrema destra – è diventato ricorrente. Accusare d’intolleranza l’oggetto stesso del discorso intollerante è una vecchia tecnica del partito di Le Pen, come spiega da anni la sociologa Nonna Meyer, autrice di Ces français qui votent Le Pen (Questi francesi che votano Le Pen) e del Dictionnaire de l’extrême droite (Dizionario dell’estrema destra).

“L’isteria del velo, questa malattia incurabile francese”, come titola il quotidiano panarabo Al Quds al Arabi, ha quasi trent’anni, o anche di più se si risale alla storia della colonizzazione francese dell’Algeria, dove i coloni volevano già “svelare” le donne musulmane. “Dévoilez-vous” (Svelatevi), insistevano grandi manifesti nelle strade dell’Algeria francese.

“È vero che l’islamofobia ha le sue radici nella stagnazione economica, nella disoccupazione, nella povertà, nelle conseguenze della globalizzazione: le comunità considerate ‘aliene’ diventano capri espiatori per distrarre le persone da altre questioni attuali più angoscianti”, riassume Al Quds.