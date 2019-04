Gli enigmi folk di Aldous Harding

Aldous Harding, Fixture picture

Per apprezzare una canzone non è fondamentale capirla. Prendete i brani dei R.E.M.: i testi di Michael Stipe non hanno bisogno di seguire sempre un filo logico per emozionare l’ascoltatore. Ogni volta che risento E-bow the letter, il verso “Aluminum, tastes like fear” mi fa restare di sasso. Sai esattamente di cosa ti sta parlando Stipe, ma non è facile spiegarlo. Non voglio fare paragoni blasfemi, ma la cantautrice neozelandese Aldous Harding ha un modo simile di scrivere, anche se ovviamente non raggiunge i livelli dei R.E.M.. Le sue canzoni sono come piccoli enigmi lasciati lungo la strada.

Fixture picture, il pezzo che apre il suo nuovo album Designer, è un ottimo esempio. Si capisce che parla di una relazione tra due persone, ma è piena di immagini surreali che sfidano la logica. La sua voce, le chitarre alla Neil Young e i saliscendi degli accordi seguono questa strada un po’ tortuosa. Ci sono altri piccoli enigmi in Designer, ed è bello perdercisi dentro. Da Zoo eyes, dove l’autrice confessa di essersi persa a Dubai e dice “I drove my inner child to a show” (ho accompagnato il mio bambino interiore a uno spettacolo), al singolo The barrel, nel quale una botte e un fiammifero diventano una metafora dell’amore (almeno credo di aver capito così), o la conclusiva Pilot, un pezzo per piano e voce che invoca Camus.

La cosa curiosa è che gli arrangiamenti del disco sono molto più decifrabili dei testi. Seguono le regole classiche del pop psichedelico anni sessanta, con chitarre acustiche, violini e fiati. È proprio il contrasto tra la criptica oscurità nascosta nelle canzoni e la solarità dei suoni ad essere affascinante. Del resto si era già capito che Harding era un’autrice intensa e originale: basta riguardarsi la sua performance televisiva alla Bbc di due anni fa. È bello essere disorientati. E lei sa come disorientarci ogni volta.