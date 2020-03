Durante questi giorni di forzata permanenza a casa si può provare a recuperare molto di quello che di solito non si riesce a fare. Se per un po’ di tempo non volete pensare al coronavirus , ecco cinque brevi documentari pubblicati sul sito di Internazionale che forse non avete avuto tempo di vedere.

La generazione dei nati liberi è pronta a cambiare il Sudafrica Ilvy Njiokiktjien, 15 minuti Nelson Mandela, primo presidente nero del Sudafrica, riponeva grandi speranze nei cosiddetti nati liberi (la generazione che non ha conosciuto la segregazione razziale) definendoli i “leader del futuro”. La fotografa e giornalista olandese Ilvy Njiokiktjien ha cercato di capire quali sono gli ostacoli che i giovani sudafricani ancora incontrano: “Sulla carta, ora c’è uguaglianza per tutti. Ma in molti ancora vivono sulla loro pelle le conseguenze dell’apartheid”, spiega l’autrice.

Come i droni stanno ridisegnando le città

Marcus Fairs e Oliver Manzi, 18 minuti

Considerati per anni oggetti complessi e costosi, oggi i droni sono usati in diversi settori e influenzano il modo in cui gli urbanisti e i progettisti ripensano gli edifici e le città. Le grandi metropoli, come Tokyo per esempio, si stanno sviluppando sempre più in verticale, preparandosi in futuro a spostare il trasporto urbano dalla terra al cielo. L’impatto di questi veicoli sulla vita delle persone solleva molte questioni legate alla privacy e alla sicurezza.