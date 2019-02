Il meglio della stampa di tutto il mondo per bambine e bambini. In edicola dal 26 febbraio a 3 euro.

Succedono cose strane in questo numero di Kids. Un artista misterioso di nome Banksy l’anno scorso ha fatto in modo che il suo quadro si autodistruggesse subito dopo essere stato battuto all’asta per un milione di euro. Nella cornice aveva nascosto un tritacarte che, dopo essere stato azionato, ha ridotto la tela in striscioline. Perché ha deciso di farlo? Forse per aumentare il valore dell’opera? Scopriamolo a pagina 14 insieme ad alcuni galleristi francesi.

Due amici di dieci e dodici anni hanno deciso di fare la spesa al supermercato e tornare a casa senza plastica, ma la cosa si è rivelata più complicata del previsto: frutta e verdura, salumi e formaggi, biscotti e caramelle sono tutti avvolti da una pellicola di plastica. Mentre si aggiravano sconsolati tra gli scaffali in cerca di mele sfuse, hanno capito qual è il posto migliore per comprare il gelato.

Ci sono una bambina che vola per la città in compagnia di un amico immaginario, atleti che si allenano in corridoio per prepararsi alle gare di skateboard, una donna che ha nuotato per due giorni di fila tra squali e meduse, un medico astemio che ha risolto un mistero grazie a una mappa della sua città, un’adolescente svedese che salta la scuola tutti i venerdì per protestare contro il cambiamento climatico, un fotografo che ha girato il Regno Unito per cercare un husky siberiano con un occhio blu e uno nocciola.

E poi c’è il tardigrado, un minuscolo invertebrato marino che sopravvive da secoli a tutte le catastrofi del mondo. Sembra che sia l’animale più resistente al mondo. Vai al centro del giornale a vedere com’è fatto, e speriamo che non faccia troppa resistenza quando alla fine proverai a staccare il poster per appenderlo in camera.