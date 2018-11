Una storia favolosa

Lina e Porpora si incontrano nel 1977, nel mezzo del movimento che in quegli anni tentava l’assalto al cielo anche rivoluzionando quotidiano e sessualità. Si incontrano e non si lasciano più: “È il rapporto d’amicizia più longevo della nostra vita”, dicono all’inaugurazione della mostra fotografica di Lina Pallotta Porpora, ritratto di Porpora Marcasciano, storica esponente del movimento per i diritti delle persone trans e presidente onorario del Mit (Movimento identità transessuale).

“Io non saprei definirmi e forse a questo punto della vita non mi interessa, nelle categorie uomo donna non mi ci sono mai sentita”, racconta Porpora Marcasciano. “Da noi non esiste il neutro ma è quello che sceglierei. Il bisogno di definirsi era più degli altri, non mio”.