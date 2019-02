The front runner. Il vizio del potere e gli altri film del weekend

Come scrive Barry Hertz sul Globe and Mail , ci vuole chutzpah, cioè un misto di incoscienza e spavalderia al limite della spacconeria, per presentare al festival di Toronto un film che s’intitola The front runner. Perché il festival è considerato il primo passo per arrivare al premio Oscar e front runner sono chiamati anche i favoriti per la vittoria del premio. A Toronto è cominciata l’ascesa di Green book, che domenica notte rischia di vincere l’Oscar, e sempre a Toronto è stata versata la prima colata di cemento sulle ambizioni di Reitman.

In The front runner. Il vizio del potere (tratto dal libro All the truth is out. The week politics went tabloid di Matt Bai) Hugh Jackman (da anni in cerca del film che lo possa consacrare definitivamente con una statuetta dorata) interpreta Gary Hart, senatore del Colorado, che dopo una vittoria sfiorata alle primarie democratiche del 1984, si presentò per la corsa alle presidenziali del 1988 come favorito dei democratici. Il front runner, appunto. Il film racconta come la candidatura di Hart fu bruciata in meno di un mese, a causa di una relazione extramatrimoniale tirata fuori dal Miami Herald.

Reitman ha scelto di raccontare la storia in un modo da molti definito “altmaniano”: piani sequenza, dialoghi che si sovrappongono, tanti personaggi. Ma quello che viene fuori non è un film corale, come alcuni grandi film di Altman, e anzi in questo modo il suo protagonista risulta sfuggente. E questo vale per molte altre cose. Centrale nel film il ruolo ambiguo dei giornali (fondamentalmente del Washington Post) nel decidere che la vita privata di Gary Hart era più importante delle sue idee per risollevare l’economia, dettato non tanto da un’esigenza morale, ma da logiche economiche (copie vendute) e quindi di potere. Ma Reitman non ha fatto The front runner per gettare la croce addosso ai grandi organi di stampa. Anche in questo caso, le buone intenzioni non si traducono in un’idea cinematografica particolarmente forte o memorabile. Una curiosità: Alfred Molina è il terzo Ben Bradlee (leggendario direttore del Post) di Hollywood, dopo Jason Robards (Tutti gli uomini del presidente) e Tom Hanks (The Post).