Coronavirus: le ultime notizie

Una nuova pagina

Il lavoro riparte Oggi inizia la fase 2 e riaprono le aziende della manifattura, delle costruzioni e del commercio all’ingrosso legato ai settori in attività, con il ritorno al lavoro di oltre 4,4 milioni di dipendenti. Le imprese dovranno mettere i protocolli concordati per evitare la ripresa dei contagi (Corriere).

I cento giorni che hanno cambiato la nostra vita (Repubblica).

Muoversi in sicurezza Uso delle mascherine, entrate e uscite separate, percorsi nelle stazioni e distanziamento sociale sono alcune delle nuove regole per poter usufruire dei mezzi pubblici (Corriere). Regole riviste Il Viminale ha inviato ai prefetti la circolare sull’applicazione delle nuove norme del decreto che è entrato in vigore a mezzanotte (Repubblica). C’è anche un nuovo modello di autocertificazione, anche se è ancora utilizzabile quello vecchio barrando le voci non più valide (Adnkronos).

“L’emergenza non è finita: siamo in una fase delicata”, ricorda la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervistata dalla Stampa.

Le regole per la fase 2 (Corriere).

Cosa apre e cosa si può fare (Ansa).

Avanti con giudizio In un post su Facebook il premier Giuseppe Conte ha invocato la responsabilità e il senso civico degli italiani per affrontare la nuova fase (Sky TG24). Il ministro della salute Roberto Speranza ha detto che serve comunque la massima prudenza perché l’emergenza non è ancora terminata (Adnkronos).

“Se i contagi risalgono, dovremo richiudere subito”, dichiara Walter Ricciardi, consigliere del ministero per la Salute (Repubblica). Ognuno faccia la propria parte (Corriere).

Scontro Il ministro degli affari regionali Francesco Boccia ha impugnato l’ordinanzadella Regione Calabria che prevede l’apertura di bar e ristoranti (Il Messaggero). Il bollettino Le persone attualmente contagiate in Italia sono 100.179, con un calo di 525 unità. Il numero di guariti ha raggiunto quota 81.654, in aumento di 1.740. In un giorno sono stati registrati 174 decessi - il numero più basso dal 14 marzo - che portano il totale a 28.884 (Il Sole 24 Ore).

Contagio globale

Oggi si svolgerà il summit globale online per raccogliere fondi per la ricerca e la distribuzione di un vaccino contro il coronavirus: l’obiettivo è raccogliere almeno otto miliardi di dollari (Guardian).

Perché il virus colpisce alcune zone e non altre? (Nyt).

Rallentamento europeo Il totale di vittime nel Regno Unito ha raggiunto quota 28.446 con un incremento di 315 decessi. In una giornata sono stati realizzati soltanto 76 mila test rispetto alla soglia di centomila raggiunta nei giorni scorsi (The Independent). In Spagna sono stati registrati 164 morti, il totale più basso da un mese e mezzo (El Pais). Fuori controllo In Russia ci sono stati oltre 10.600 contagi in un giorno, superando la cifra record di 24 ore prima. Gli infetti sono ormai 135mila (Cnn). In Brasile i casi hanno oltrepassato i centomila (Reuters). Il presidente Jair Bolsonaro ha incontrato e incitato un gruppo di persone scese in piazza a protestare (Bloomberg). I casi a livello mondiale si avviano verso i 3,5 milioni, con un numero di morti vicino ai 250mila (Johns Hopkins University).

Diplomazia made in Usa

Nodo lavoro Giovedì saranno diffusi negli Usa i dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.Venerdì tocca ai dati sulla disoccupazione ad aprile. Sospetti senza fine… Il segretario di stato Mike Pompeo ha detto che esistono chiare prove del fatto che l’epidemia di coronavirus abbia avuto origine da un laboratorio di Wuhan. Circostanza però non confermata dall’intelligence (Guardian).

Guerra fredda sul contagio (Repubblica).

“Cina e Russia sfruttano il virus per influenzare l’Italia”, dichiara il segretario alla Difesa Usa Mark Esper in un’intervista sulla Stampa

.…e accuse dirette Documenti riservati realizzati dal Five Eyes, rete di intelligence di Usa, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, affermano che Pechino ha volutamente cancellato alcune prove per nascondere lo scoppio dell’epidemia di coronavirus (The Independent).

Agenda europea