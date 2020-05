In Messico, nel sedicesimo secolo, il vaiolo fu decisivo per la caduta della città di Tenochtitlan, capitale degli aztechi, assediata dai coloni spagnoli guidati da Hernán Cortés. Quasi la metà della popolazione morì a causa dell’epidemia, e i conquistadores fecero il resto.

Gli autori dell’appello , pubblicato ieri dai mezzi d’informazione internazionali e indirizzato alle autorità brasiliane, chiedono di agire “con la massima urgenza” per proteggere gli indigeni dell’Amazzonia dall’arrivo del virus, considerato una “minaccia estrema per la loro sopravvivenza”.

Il virus potrebbe provocare un genocidio? A sollevare il dubbio è un appello firmato da diverse personalità internazionali che si interrogano sui rischi della pandemia per una delle popolazioni più fragili al mondo: gli ultimi indigeni dell’Amazzonia, in Brasile.

Nel 2019 il mondo intero si è commosso davanti agli immensi incendi che hanno colpito Amazzonia. In quell’occasione Bolsonaro si era risentito per quella che considerava un’ingerenza, e non ha avuto pace finché non ha distrutto l’arsenale legislativo che proteggeva l’Amazzonia e i suoi abitanti.

Oggi, come l’anno scorso, la minaccia che incombe sulle popolazioni indigene preoccupa il mondo intero. Come sottolineano i firmatari dell’appello, “la scomparsa degli indigeni sarebbe una tragedia colossale per il Brasile e un’immensa perdita per l’umanità”.

(Traduzione di Andrea Sparacino)