Il terremoto nell’Italia centrale

Mettere in sicurezza l’Italia costerebbe meno che ricostruirla. “Negli ultimi cinquant’anni l’Italia ha speso 121 miliardi di euro per la ricostruzione degli edifici distrutti dai terremoti. Secondo alcune stime, per mettere in sicurezza le abitazioni private servirebbero 93 miliardi di euro, ma il fondo per la prevenzione creato dopo il terremoto dell’Aquila prevede appena un miliardo di euro in sette anni”. Leggi l’articolo di Jacopo Ottaviani.