Sui mezzi pubblici di Londra rispettare le distanze è impossibile

Nonostante l’epidemia non sia ancora sotto controllo, con più di tremila nuovi casi registrati al giorno, il 13 maggio il Regno Unito ha cominciato ad allentare alcune misure d’isolamento per permettere all’economia di ripartire e mitigare quella che si annuncia come una recessione senza precedenti.

Il governo ha invitato i cittadini che non possono svolgere le loro mansioni da casa a tornare al lavoro, ma ha anche chiesto loro di rispettare una distanza di sicurezza di due metri e di evitare i mezzi pubblici.

A Londra, dove normalmente tutti i pendolari usano i mezzi pubblici, questa richiesta si è subito rivelata irrealizzabile. Fin dalle prime ore del mattino la metropolitana e gli autobus si sono riempiti di viaggiatori e rispettare la distanza di sicurezza è stato impossibile, riferisce la Bbc. Inoltre moltissimi passeggeri non indossavano la mascherina.