Il buon esempio della Namibia

Dopo aver registrato i primi due casi alla metà di marzo, la Namibia ha preso misure tempestive per contenere i contagi, tanto che per 45 giorni (dal 7 aprile al 21 maggio) non ha individuato nuovi malati di covid-19. Dal 22 maggio sono stati registrati alcuni nuovi casi, ma il bilancio delle vittime resta molto contenuto: 22 contagi e nessun morto. Come scrive The Namibian, il paese si prepara quindi alla fase 3 della riapertura (con il via libera a ristoranti, chiese e scuole), tranne Walvis Bay, dove si torna al punto di partenza perché lì ci sono stati gli ultimi contagi.