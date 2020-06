Gli abusi della polizia contro i manifestanti

Le proteste contro la polizia sono arrivate al sesto giorno e continuano ad allargarsi a tutto il paese. Molti giornalisti e cittadini hanno pubblicato video e foto che mostrano che con il passare dei giorni l’atteggiamento della polizia è diventato più aggressivo. In molti casi gli agenti hanno attaccato giornalisti o persone che manifestavano pacificamente.

A Long Beach, in California, il giornalista Adolfo Guzman Lopez è stato colpito al collo da proiettili di gomma sparati dalla polizia dopo aver intervistato un manifestante.

A New York un agente ha abbassato la mascherina di un manifestante che aveva le mani alzate e gli ha spruzzato dello spray urticante sulla faccia.

A Columbus, in South Carolina, i poliziotti hanno aggredito alcuni manifestanti, tra cui una donna anziana e una ragazza.

Ad Atlanta gli agenti hanno usato il taser per far scendere un uomo dalla sua macchina.

A New York due suv della polizia hanno investito decine di persone che si erano avvicinate e avevano lanciato oggetti contro le macchine. Gli abusi sono stati documentati da giornalisti e fotografi. In città molti hanno criticato il sindaco Bill de Blasio, che non ha condannato immediatamente e chiaramente questi comportamenti.