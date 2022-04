Quando ha annunciato che a maggio sarebbe finalmente andata in visita nello Xinjiang, l’alta commissaria dell’Onu per i diritti umani Michelle Bachelet ha però taciuto sul ritardo del suo ufficio nel pubblicare l’esito dell’indagine sulle presunte violazioni dei diritti umani nella regione autonoma cinese, annunciata nel 2018. A settembre del 2021 Bachelet aveva detto che il rapporto stava per uscire. Il ritardo è sospetto, e le ong chiedono spiegazioni, scrive The Interpreter. Forse Pechino minaccia di annullare la visita di maggio se il documento sarà reso noto?