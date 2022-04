Il provveditorato agli studi di Aliquippa, in Pennsylvania, ha stabilito un limite per il cibo che gli studenti possono portare a scuola: non più di un pacchetto di patatine e una bevanda a testa. La decisione è stata presa, spiega Phillip Woods, direttore delle scuole superiori della città, perché si è sviluppato un mercato delle merende, con studenti che se le scambiano o le vendono. “Vogliamo evitare queste distrazioni”, ha detto Woods.