Ci sono, perché nel verso si vola veloci come le idee.

Perché ogni vita finisce in disparte in modo diverso,

e non sapremmo dire quale epoca

è un poeta e saggista tedesco nato nel 1962. Il 29 settembre 2021 ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in letterature moderne comparate e postcoloniali all’Università di Bologna, donando per l’occasione il manoscritto della poesia Hypothese. Il testo, inedito, uscirà in autunno nella sua nuova raccolta, Äquidistanz (Suhrkamp Verlag 2022). Traduzione dal tedesco di Chiara Conterno.