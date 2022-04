Geologia Tracce di forme di vita potrebbero essere state rilevate su alcune rocce nella provincia del Québec, in Canada. Le rocce (nella foto), su cui sono presenti dei filamenti, risalirebbero a 4,28- 3,75 miliardi di anni fa. I filamenti potrebbero essere stati prodotti da microrganismi o avere origini non biologiche. È possibile che siano i fossili più antichi del mondo, scrive Science Advances.

Coronavirus Le persone vaccinate contro il sars-cov-2, il virus del covid-19, sono protette anche contro le sottovarianti Ba.1 e Ba.2 della variante omicron. Le persone non vaccinate e infettate con una delle due sottovarianti producono invece anticorpi specifici che non proteggono da altre varianti. Questo vale soprattutto per la Ba.2. Lo studio, ancora preliminare, è stato pubblicato online su Re­search Square.