Biodiversità Per combattere la perdita di biodiversità è stato proposto di proteggere il 30 per cento del territorio mondiale entro il 2030. Ma secondo uno studio pubblicato su Nature, non basta creare un’area protetta per evitare l’estinzione delle specie. Bisogna anche gestire in modo sostenibile le risorse naturali al suo interno. I ricercatori hanno monitorato varie specie di uccelli acquatici nelle riserve naturali di sessantotto paesi, soprattutto in Europa, Nordamerica e Asia orientale, scoprendo che i benefici erano legati a una gestione illuminata delle risorse naturali. Inoltre, le aree protette grandi davano risultati migliori di quelle piccole. Nelle aree protette prive di misure specifiche di tutela i benefici erano molto limitati. Nella foto: un’avocetta comune