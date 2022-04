Questo libro comincia con una storia di sesso inventata, ma che potrebbe essere reale, e finisce con una storia di sesso, di autonarrazione, che potrebbe essere un’utopia. Nel mezzo, quattro capitoli in cui il sesso, le relazioni di coppia, quindi i rapporti di potere all’interno della nostra società, sono raccontati in forme sempre meno narrative, e in cui il narratore – Francesco, France’, Francesc – diventa via via più presente, fino a trasformarsi nel demiurgo della “notte scatenata” della postfazione. _Storia orale di una pandemia _è una serie di cinque interviste in cui quattro donne e un uomo raccontano il sesso come conoscenza personale, avventura, connessione con il prossimo, annullamento del sé. _Esercizi per respirare _è una guida per esplorare il rapporto di coppia al di fuori di “una forma di vedere le cose che ha quattro, cinque secoli di vita: troppi perché si possa sconfiggerla facilmente, pochi perché possa aver raccolto una vera sapienza”. In questo testo – sperimentale, grazie alle riviste e alle antologie, come precisa lo stesso autore – Pacifico ci racconta le esperienze sessuali senza ricorrere agli schemi dell’iniziazione, della perdizione o del possesso: insieme, scopriamo le possibilità che maturano quando ripensiamo i concetti tradizionali e patriarcali di sesso, coppia, fedeltà. ◆