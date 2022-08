L’amministrazione Biden è riuscita a far approvare dal congresso la proposta più importante del suo programma politico. L’Inflation reduction act, frutto di un compromesso con l’ala moderata del Partito democratico, prevede il più grande investimento della storia statunitense in iniziative per combattere la crisi climatica, con 370 miliardi di dollari di sgravi fiscali per auto elettriche, produzione di energia da fonti rinnovabili e riconversioni di impianti inquinanti. “ La legge contribuirà a ridurre il costo dell’energia – uno dei principali fattori dell’attuale aumento dei prezzi – e potrebbe permettere agli Stati Uniti di rispettare l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 40 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005”, scrive l’economista Joseph Stiglitz. Il provvedimento contiene anche misure per ridurre il costo dei medicinali e dell’assistenza sanitaria.