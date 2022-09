◆ Secondo alcune stime, ogni paese del mondo dovrà dedicare tra lo 0,5 e il 5 per cento del suo territorio ai pannelli solari per completare la decarbonizzazione entro il 2050. Questo potrebbe creare tensioni con gli agricoltori, gli attivisti per la tutela del paesaggio e le comunità locali. Le centrali solari galleggianti, che si stanno diffondendo soprattutto in Asia, potrebbero aiutare a risolvere il problema.