Si chiuderà in lutto per me.

Fatma Savci è una poeta, giornalista e insegnante curda nata nel 1974 in un villaggio vicino a Nusaybin, in Turchia. Entrata giovanissima nel movimento armato di liberazione del Kurdistan, è stata arrestata nel 1992 e ha trascorso quindici anni in carcere, dove ha cominciato a scrivere. Oggi vive in esilio in Svezia. Questo testo è tratto dalla raccolta Bîra birîne (“Memoria della ferita”, Avesta 2010). Traduzione dal curdo di Francesco Marilungo.