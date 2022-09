Illuminazione artificiale L’illuminazione notturna sta cambiando profondamente in tutto il mondo a causa della diffusione delle lampadine a led. In uno studio pubblicato su Science Advances, un gruppo di ricercatori ha analizzato lo spettro della luce emessa di notte in due periodi, il 2012-2013 e il 2014-2020, usando le foto scattate dagli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). Negli ultimi anni, con notevoli differenze tra un paese e l’altro, lo spettro risulta più ampio, con una maggiore emissione del blu, che è tipica dei led. La luce blu può avere conseguenze negative sugli ecosistemi, modificando per esempio il comportamento degli insetti e dei pipistrelli. Nella foto: illuminazione notturna in Europa nel periodo 2014-2020 (nel dettaglio, Parigi)