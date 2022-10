Bruxelles e Varsavia sono di nuovo ai ferri corti sul rispetto dello stato di diritto. La Commissione europea ha minacciato di bloccare i fondi per lo sviluppo regionale a causa delle minacce all’indipendenza del sistema giudiziario polacco. Secondo il quotidiano tedesco Faz, “la campagna nazionalista contro l’Europa del partito al governo, Diritto e giustizia (Pis), finirà presto per tradursi in costi concreti per i cittadini delle zone rurali. I quali, però, sono ancora molto favorevoli all’Unione europea. Per il Pis lo spazio di manovra è quindi molto limitato”. “Il governo di Mateusz Morawiecki ( nella foto ) ha smarrito la strada”, aggiunge il polacco Rzeczpospolita. “Invece di spiegare ai cittadini in cosa consiste la controversia con l’Europa e su quali punti può avere ragione, si limita a lanciare slogan e ad attaccare chi non è d’accordo. Un atteggiamento poco professionale e pericoloso”.