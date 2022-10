L’11 ottobre la prefettura di Tokyo ha istituito un registro per il riconoscimento delle coppie omosessuali che diventerà operativo a partire dal 1 novembre. L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti nell’area metropolitana della città, i quali, una volta ottenuto il certificato, avranno la possibilità di vivere insieme al partner negli alloggi di proprietà del comune. Procedure simili sono già operative in altre sedici prefetture, ma secondo gli attivisti l’applicazione dei sistemi di certificazioni nella capitale, dove vive il 10 per cento della popolazione giapponese, è un primo passo importante per la comunità lgbt+ e per le minoranze sessuali nel paese.