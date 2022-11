Fonti: Financial times, Liveuamap, The New York Times

◆ Dopo il ritiro da Cherson, l’esercito russo sembra aver concentrato le sue risorse sul fronte del Donbass, in particolare nell’offensiva contro la città di Bachmut. Le autorità ucraine sostengono di aver respinto la maggior parte degli attacchi. I russi starebbero inoltre preparando nuove difese sul fronte meridionale in previsione di una controffensiva ucraina verso Mariupol. Intanto le forze ucraine stanno approfittando della riconquista di Cherson per colpire obiettivi russi in Crimea.