◆ Mi chiedo se riuscirò a non accendere la tv per seguire la partite in Qatar nonostante l’articolo di Mark Schieritz su Internazionale 1487. La sua tesi, infatti, mi è sembrata più convincente rispetto a quella di Yassin Musharbash, apparsa sullo stesso numero. A sfavore di Musharbash ci sono anche i fatti del 1978, quando i militari al potere in Argentina sfruttarono la coppa del mondo per dimostrare quanto fossero rispettosi dei diritti umani, mentre torturavano gli oppositori. Evidentemente anche allora golpisti e Fifa riuscirono a trovare un accordo amichevole.

Daniele Baldisserri