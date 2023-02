Le autorità italiane e quelle del governo libico di Tripoli hanno firmato il 28 gennaio un accordo sul gas da 8 miliardi di dollari. Per Arab News è il più grande investimento in vent’anni nel settore energetico. Dopo l’Algeria, la Libia è il secondo paese nordafricano visitato dalla presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni in pochi giorni. Infomigrants ricorda che gli accordi italo-libici riguardano anche l’immigrazione irregolare, e mirano a rafforzare le capacità della guardia costiera libica d’intercettare i migranti. Nel paese la situazione dei diritti umani è grave. Il 29 gennaio si è conclusa una missione dell’Onu in cui gli esperti hanno raccolto testimonianze di uccisioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie e altre violazioni.