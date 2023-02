“La sorte di Tarek Bitar è incerta”, scrive L’Orient-Le Jour commentando lo scontro che ha scosso la magistratura libanese e che rischia di scatenare una crisi istituzionale in un paese già alle prese con gravi problemi economici, politici e sociali. Dopo che il giudice ha ripreso in mano l’inchiesta sull’esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020 e ha incriminato otto persone, tra cui il procuratore generale Ghassan Oweidat, è cominciato “un braccio di ferro”: Oweidat ha denunciato Bitar per “usurpazione di potere” e “ribellione contro la giustizia”. Bitar doveva comparire al palazzo di giustizia di Beirut il 26 gennaio, ma non si è presentato. Le famiglie delle vittime dell’esplosione hanno organizzato un sit-in di solidarietà con il giudice davanti all’edificio ( nella foto ), a cui hanno partecipato parlamentari dell’opposizione.