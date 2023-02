Il 30 gennaio Rahul Gandhi ( nella foto ), leader del principale partito d’opposizione indiano, è arrivato a Srinagar, capitale dello stato del Jammu e Kashmir e ultima tappa della “Bharat jodo yatra”, la marcia dell’unità cominciata cinque mesi prima a Kanyakumari, nello stato meridionale del Tamil Nadu. Gandhi ha percorso a piedi quattromila chilometri per “unire le persone contro l’odio e la paura”, e per risollevare le sorti del partito del Congress, in caduta libera da quando Narendra Modi è stato eletto primo ministro nel 2014. La marcia ha attirato grandi folle in tutta l’India e ha ottenuto il sostegno di molte celebrità. Ma gli osservatori non sono certi che questo si tradurrà in voti alle elezioni politiche del 2024, scrive la Bbc.