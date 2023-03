Bola Tinubu, candidato dell’All progressives congress (Apc, al potere) e uno dei politici più ricchi del paese, ha vinto le presidenziali del 25 febbraio in Nigeria, ottenendo il maggior numero di voti (8,7 milioni) e più del 25 per cento delle preferenze in almeno 24 degli stati della federazione, scrive Premium Times. Il laburista Peter Obi, considerato il candidato dei giovani in questa tornata elettorale, è arrivato terzo, con risultati importanti nello stato di Lagos, che ha strappato a Tinubu per poche migliaia di voti, e ad Abuja, la capitale. Il voto è stato segnato dagli incidenti e dalle violenze ai seggi, e dai ritardi, tanto che in alcune parti del paese si è votato anche il 26 febbraio. Le nuove tecnologie – il riconoscimento biometrico degli elettori e la trasmissione in tempo reale dei risultati a un sito pubblico – non sono bastate ad allontanare le accuse di brogli e le richieste di alcuni politici dell’opposizione di ripetere il voto. ◆