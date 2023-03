Il presidente colombiano Gustavo Petro, il primo di sinistra nella storia del ­paese, non attraversa un momento facile. Il 28 febbraio aveva annunciato un rimpasto di governo, cambiando tre ministri contrari alla riforma sanitaria presentata dall’esecutivo. Poi il 2 marzo sono scoppiate le proteste nel dipartimento di Caquetá, nel sud del paese, contro un’azienda petrolifera. Settantanove agenti e nove lavoratori sono stati presi in ostaggio e poi liberati. “A complicare la situazione, un sondaggio ha reso noto che la popolarità di Petro è in calo: dallo scorso agosto è scesa di 16 punti percentuali”, scrive El País. Infine, la procura ha aperto un’indagine contro suo figlio Nicolás, accusato di legami con il narcotraffico.