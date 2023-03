◆ Il 19 febbraio lo stato di São Paulo, nel sudest del Brasile, è stato colpito da piogge torrenziali che hanno saturato il suolo e causato una serie di frane devastanti. I danni più gravi sono stati registrati vicino alla cittadina costiera di São Sebastião, duecento chilometri a sudest di São Paulo. L’immagine in basso, scattata dal satellite Landsat 8 della Nasa, mostra decine di frane in una zona collinare tra le località balneari di Juqueí e Praia da Baleia, a ovest di São Sebastião. L’immagine in alto è stata invece scattata dal satellite Landsat 9 alcuni mesi prima del disastro. Le frane sono riconoscibili dal colore arancione del suolo, rimasto scoperto dopo la caduta degli alberi.

“Una concentrazione di frane simile è molto rara e richiede precipitazioni localizzate d’intensità eccezionale”, spiega Robert Emberson, un esperto della Nasa. È quello che è successo nello stato di São Paulo, dove in alcune zone sono caduti 680 millimetri di pioggia in appena ventiquattr’ore. “Il sud del Brasile è particolarmente a rischio in questo periodo dell’anno a causa di una combinazione di forti piogge stagionali e pendii ripidi lungo la costa”, prosegue Emberson. “Sfortunatamente in questo caso le frane hanno raggiunto i centri abitati, distruggendo case e infrastrutture, e causando molte vittime”. –Kathryn Hansen (Nasa)