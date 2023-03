◆ Le alluvioni e gli episodi di siccità stanno diventando più frequenti a causa della crisi climatica. Per la prima volta, scrive Nature Water, alcuni ricercatori hanno valutato l’intensità degli eventi idroclimatici usando i satelliti. I dati Grace, basati sulla forza di gravità, hanno infatti permesso di stimare la quantità d’acqua in una determinata area. Il metodo è più preciso rispetto alla misurazione della pioggia caduta, perché stima tutta l’acqua presente in una zona tra superficie, sottosuolo, neve e umidità. Tra il 2002 e il 2021 l’intensità degli eventi estremi è aumentata a livello globale: le regioni aride sono diventate più aride e quelle umide più umide. L’evento più estremo, cominciato nel 2019 e ancora in corso, è l’eccesso di piogge in Africa centrale. I tre episodi peggiori di siccità si sono invece verificati nel sudovest degli Stati Uniti, in Europa meridionale e nel sud del Brasile.