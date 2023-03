Fiumi Il 15 marzo il fiume Vjosa (nella foto), in Albania, è diventato una zona protetta. Si tratta del primo parco nazionale fluviale selvaggio d’Europa e comprende anche tre affluenti. Il Vjosa è uno degli ultimi fiumi integri del continente, senza sbarramenti, dighe o altre infrastrutture. Nasce nella catena montuosa del Pindo, in Grecia, e sfocia nel mar Adriatico, a nord di Valona, dopo aver percorso 270 chilometri. L’area fluviale ospita una ricca fauna che comprende la lontra, la lince dei Balcani e il capovaccaio (un piccolo avvoltoio). Oltre a preservare la biodiversità, il parco permetterà di sviluppare l’ecoturismo, mentre gli abitanti della zona potranno continuare a pescare. In futuro potrebbe essere istituito un parco transnazionale per proteggere anche la parte greca del fiume.