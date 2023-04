La danza degli aironi bianchi al tempio Sensō-ji di Tokyo, in Giappone. La sfilata, le cui origini risalgono a un periodo compreso tra l’ottavo e il dodicesimo secolo, è stata riproposta nel 1968, per celebrare il centesimo anniversario del trasferimento della capitale a Tokyo. Da allora la parata in onore di un uccello simbolo di pace e di fortuna viene ripetuta due volte all’anno ed è un’attrazione per i numerosi turisti che visitano la città.