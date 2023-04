◆ Le previsioni sulla crescita demografica del continente africano, nell’articolo del Guardian, sono impressionanti (Internazionale 1508).La correlazione diretta tra povertà e crescita demografica non ha bisogno di essere dimostrata, è sotto gli occhi di tutti. Per i benestanti è naturalmente molto più vantaggioso difendere la ricchezza creata con il saccheggio delle materie prime e lo sfruttamento della manodopera a basso costo, che ammettere di essere la causa principale dell’esplosione demografica nei paesi poveri (che la ricchezza sia data come premio per i più capaci è la più grande notizia falsa della storia). Giovanni Di Leo

◆ Avete dedicato molte pagine alle sostanze chimiche Pfas (Internazionale 1507). Riesco a capire che tutti, comprese le grandi industrie chimiche vogliano difendere i propri interessi, ostacolando in vari modi un eventuale divieto per prodotti che danno grandi guadagni. Capisco che siano coinvolti milioni di posti di lavoro e che un divieto rallenterebbe innovazione, transizione energetica e il resto. È ovvio che almeno alcuni Pfas potrebbero essere sostituiti in tempi ragionevoli con sostanze meno tossiche ed eterne. Ma, se è vera anche solo la decima parte di quello che leggo o che posso intuire, non capisco come un tema così serio non sia più dibattuto, al pari di crisi idrica, emergenza climatica, petrolio, plastiche, guerre in corso, dispute tra i vari politici. Mi auguro maggiore aggressività e insistenza da parte della stampa, in modo da attivare l’opinione pubblica per agire sulle istituzioni prima che sia troppo tardi.

Claudio

