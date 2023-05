Negli Stati Uniti i tassi di mortalità per cancro sono in calo, ma meno di quanto previsto dal programma Cancer moonshot lanciato dal presidente Joe Biden nel 2022. Secondo le stime, i tassi si sono ridotti del 2,3 per cento all’anno tra il 2016 e il 2019. Per raggiungere l’obiettivo del 50 per cento in venticinque anni, scrive Cancer Discovery, dovrebbero scendere più velocemente, grazie a progressi nella prevenzione e nelle terapie. Il cancro ai polmoni ha registrato un calo della mortalità del 4,7 per cento all’anno, mentre quelli al fegato e al pancreas sono rimasti invariati. I sei tumori più comuni (polmone, colon, pancreas, seno, prostata e fegato) sono responsabili di più della metà dei decessi.