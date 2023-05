Il candidato alle presidenziali Kemal Kılıçdaroğlu (al centro), leader del Partito popolare repubblicano (Chp, socialdemocratico), visita il mausoleo di Mustafa Kemal Atatürk, fondatore e primo presidente della Turchia. Kılıçdaroğlu ha ottenuto il 44,8 per cento dei voti alle elezioni del 14 maggio. Al ballottaggio previsto per il 28 maggio sfiderà il presidente uscente Recep Tayyip Erdoğan, che al primo turno si è fermato al 49,5 per cento ed è dato per favorito.