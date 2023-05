La commissione elettorale cambogiana ha squalificato dalle elezioni di luglio il principale partito d’opposizione, il Konabaksa phleungtien (Candlelight party), per irregolarità nella registrazione, scrive Nikkei Asia. Questo significa che il Partito popolare cambogiano del primo ministro Hun Sen non avrà rivali. Altri dieci partiti si sono iscritti per partecipare alle prossime elezioni, ma il Candlelight party era l’unico in grado di tenere testa al partito del governo. Hun Sen, che guida il paese da 38 anni, nel 2018 aveva fatto sciogliere il Partito di soccorso nazionale della Cambogia (Cnrp), dalle cui ceneri è poi nato il Candlelight party. Lo scorso marzo aveva fatto condannare a 27 anni di prigione per cospirazione con forze straniere Kem Soka, l’ex leader del Cnrp, eliminandolo così dalla competizione elettorale. ◆