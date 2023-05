“ I due grandi partiti del Salvador, Arena (conservatore) e il Frente Farabundo Martí para la liberación nacional (centrosinistra), hanno annunciato il 22 maggio la volontà di formare un’alleanza con le altre formazioni di centro e di destra del

paese in vista delle elezioni presidenziali del 2024”, scrive il sito indipendente El Faro. L’obiettivo è presentare un nome unico in grado di sconfiggere Nayib Bukele e il suo partito, Nuevas ideas, visto che il leader populista ormai controlla tutti i poteri dello stato e si candiderà per cercare un secondo mandato, anche se la costituzione lo vieta espressamente. L’idea di formare un’alleanza tra tutte le forze dell’opposizione è partita dalla società civile, che poi ha presentato la proposta ai partiti.