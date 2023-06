Il quotidiano panarabo Al Quds Al Arabi pubblica in prima pagina la foto del funerale di Mohammed al Tamimi, il bambino palestinese di tre anni ucciso dalle forze di sicurezza israeliane. È stato colpito alla testa il 1 giugno mentre stava uscendo di casa insieme al padre in un villaggio vicino a Ramallah, in Cisgiordania, ed è morto quattro giorni dopo in un ospedale israeliano in cui era stato trasferito. I soldati israeliani hanno comunicato di aver sparato mentre inseguivano due uomini armati che avevano aperto il fuoco in una vicina colonia ebraica. La famiglia del bambino ha annunciato di voler ricorrere alla Corte penale internazionale. Con la morte di Mohammed al Tamimi, sale a ventotto il numero di bambini uccisi dai proiettili dell’esercito israeliano nel 2023, conclude il giornale: sette nella Striscia di Gaza e ventuno in Cisgiordania. ◆ Circa trentamila persone hanno partecipato il 1 giugno alla 21ª parata dell’orgoglio e della tolleranza a Gerusalemme, la prima organizzata sotto un governo di cui fanno parte persone apertamente ostili alla comunità lgbt+. ◆