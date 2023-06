Fondotinta, mascara, creme e altri cosmetici possono danneggiare la salute delle donne perché contengono composti chimici che interferiscono con la fertilità, la crescita fetale e lo sviluppo infantile, scrive su The Conversation l’epidemiologa Leslie Hart, del College of Charleston, negli Stati Uniti: “Abbiamo rilevato che, in media, le giovani donne americane usano ogni giorno otto prodotti di bellezza in grado di alterare il sistema endocrino. Alcune ne usano fino a diciassette. L’80 per cento delle giovani intervistate non è a conoscenza della loro tossicità”. La concentrazione di questi composti chimici nelle urine si riduce fino al 45 per cento quando le donne smettono di usare i prodotti. L’Unione europea sta regolamentando i cosmetici, mentre gli Stati Uniti sono indietro e la situazione cambia da stato a stato. In commercio ci sono anche cosmetici sicuri, ma di solito sono più costosi.