“Le autorità venezuelane hanno vietato alla candidata dell’opposizione María Corina Machado (nella foto) di candidarsi per i prossimi quindici anni”, scrive Bbc mundo. Machado era in testa ai sondaggi per le primarie di ottobre, quando l’opposizione sceglierà lo sfidante del leader socialista Nicolás Maduro alle presidenziali del 2024.