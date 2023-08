La scelta del nuovo primo ministro pachistano ad interim, Anwar ul Haq Kakar, ha colto tutti di sorpresa, scrive Nikkei Asia. Il senatore del Belucistan è stato nominato il 13 agosto, dopo che il premier Shehbaz Sharif si era fatto da parte per permettere a un governo provvisorio di guidare il paese fino alle elezioni. In realtà il voto, in programma a novembre, sarà probabilmente posticipato e Kakar rimarrà in carica più del previsto. Anche se sembra uscito dal nulla, gli esperti sostengono che Kakar è stato scelto dai vertici militari. Attraverso di lui, spiega l’analista Asad Toor, i generali vogliono consolidare il controllo del sistema politico dopo un anno e mezzo tumultuoso: nell’aprile 2022 il primo ministro Imran Khan era stato rimosso con un voto di sfiducia e si era rivolto direttamente all’esercito, chiedendo agli ufficiali di stare lontano dalla politica. Qualche mese fa è stato condannato per corruzione e incarcerato. ◆